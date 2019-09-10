Canlı yayın duyurusu

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33 dakika önce

Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

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Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
* DHA olarak CANLI yayındayız*


Radamel Falcao, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:52 Kaynak: DHA
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