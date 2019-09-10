Canlı yayın duyurusu

Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao , basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. * DHA olarak CANLI yayındayız*

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Gece kulübünde 6 kişi tarafından dayak yiyen Drinkwater, 6 hafta forma giyemeyecek

David Beckham, reklam filminde Çinli model ile evlendi

Emre Mor, Türk güzelin peşine düştü! Mesajları ifşa oldu

Süper Lig'in en çok kazananı Falcao oldu!