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Canlı yayın duyurusu

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından milli oyuncuların açıklamalarını ve çıkışlarını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.

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A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından milli oyuncuların açıklamalarını ve çıkışlarını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.


A Milli Futbol Takımı, Moldova, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
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