Canlı yayın duyurusu
1 saat önce
A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından milli oyuncuların açıklamalarını ve çıkışlarını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından milli oyuncuların açıklamalarını ve çıkışlarını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
Zimbru Stadyumu'nda milli maça yoğun ilgi Moldova'yı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar, H Grubu'nda liderliğe yükseldi! Deniz Türüç'ün frikik öncesi ettiği dua kameralara yansıdı! Vedat Muriç, İngiltere karşısında şov yaptı!