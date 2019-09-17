Canlı yayın duyurusu

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Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika'ya hareket ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:30 Kaynak: DHA
Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika'ya hareket ediyor. Sarı kırmızılıların havalimanındaki görüntülerini DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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