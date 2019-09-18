Canlı yayın duyurusu

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57 dakika önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve siyah beyazlı futbolcu Loris Karius'un Slovan Bratislava maçı öncesi düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve siyah beyazlı futbolcu Loris Karius'un Slovan Bratislava maçı öncesi düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Abdullah Avcı, Loris Karius, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:30 Kaynak: DHA
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