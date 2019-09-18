Canlı yayın duyurusu
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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve siyah beyazlı futbolcu Loris Karius'un Slovan Bratislava maçı öncesi düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız. Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:30 Kaynak: DHA
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