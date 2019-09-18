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Canlı yayın duyurusu

52 dakika önce

Galatasaray maçının ardından sarı kırmızılı futbolcuların açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.

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Galatasaray maçının ardından sarı kırmızılı futbolcuların açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.

Galatasaray, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:35 Kaynak: DHA
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