Canlı yayın duyurusu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜBİTAK-TCDD arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" Kurulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmzalanması törenine katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:37 Kaynak: DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜBİTAK-TCDD arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" Kurulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmzalanması törenine katılıyor. Canlı yayındayız
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