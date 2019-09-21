Canlı yayın duyurusu

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1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜBİTAK-TCDD arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" Kurulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmzalanması törenine katılıyor.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜBİTAK-TCDD arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" Kurulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmzalanması törenine katılıyor. Canlı yayındayız


Mehmet Cahit Turhan, Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:37 Kaynak: DHA
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