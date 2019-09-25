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Canlı yayın duyurusu

54 dakika önce

Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli'nin antrenman öncesindeki açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli'nin antrenman öncesindeki açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Sofiane Feghouli, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
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