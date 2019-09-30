Canlı yayın duyurusu

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1 saat önce
Beşiktaş kafilesinin Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelişini ve takımı bekleyen taraftarların görüntülerini DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:43 Kaynak: DHA
Beşiktaş kafilesinin Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelişini ve takımı bekleyen taraftarların görüntülerini DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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