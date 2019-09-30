Son Dakika Haberleri: Canlı yayın duyurusu
Son Dakika Spor Haber

Canlı yayın duyurusu

10 dakika önce

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın evinde karşılaşacağı Paris Saint-Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel ve kaptan Thiago Silva'nın açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

Canlı yayın duyurusu, System.String[]

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın evinde karşılaşacağı Paris Saint-Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel ve kaptan Thiago Silva'nın açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Thiago Silva, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'a geldi
Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks Galatasaray formasıyla programa çıktı PSG'nin yıldızı Thiago Silva, Radamel Falcao'dan çekiniyor İspanya'da hırsızların son kurbanı Casemiro

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 18:32:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canlı yayın duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]