Canlı yayın duyurusu

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın evinde karşılaşacağı Paris Saint-Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel ve kaptan Thiago Silva'nın açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız. Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:21 Kaynak: DHA
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