Canlı yayın duyurusu

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54 dakika önce

4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nde Bilal Erdoğan ve Fenerbahçeli futbolcular Emre ile Muriç, ok atmada gösteri müsabakası yapıyor.

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4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nde Bilal Erdoğan ve Fenerbahçeli futbolcular Emre ile Muriç, ok atmada gösteri müsabakası yapıyor. DHA olarak CANLI yayındayız.


Bilal Erdoğan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:27 Kaynak: DHA
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