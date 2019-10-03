Canlı yayın duyurusu

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Falcao, Muslera ve Muriç 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nde ok atışı yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:36 Kaynak: DHA
Falcao, Muslera ve Muriç 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nde ok atışı yapıyor. DHA olarak CANLI yayındayız.
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