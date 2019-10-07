Canlı yayın duyurusu

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor, DHA olarak CANLI yayınlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:37 Kaynak: DHA
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor, DHA olarak CANLI yayınlıyoruz.
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