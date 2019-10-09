Canlı yayın duyurusu

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A Milli Takım futbolcuları Mehmet Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:06 Kaynak: DHA
A Milli Takım futbolcuları Mehmet Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız
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