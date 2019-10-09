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Canlı yayın duyurusu

17 dakika önce

A Milli Takım futbolcuları Mehmet Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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A Milli Takım futbolcuları Mehmet Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız


Mehmet Zeki Çelik, merih demiral, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:06 Kaynak: DHA
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