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Canlı yayın duyurusu

1 saat önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Arnavutluk maçı sonrası düzenlediği basın toplantısını, DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Arnavutluk maçı sonrası düzenlediği basın toplantısını, DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Şenol Güneş, Arnavutluk, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:37 Kaynak: DHA
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