Canlı yayın duyurusu

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1 saat önce
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 1-1'lik Fransa maçı sonrası düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:52 Kaynak: DHA
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 1-1'lik Fransa maçı sonrası düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
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