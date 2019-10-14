Son Dakika Haberleri: Canlı yayın duyurusu
Son Dakika Spor Canlı yayın duyurusu

Canlı yayın duyurusu

1 saat önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 1-1'lik Fransa maçı sonrası düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.

Canlı yayın duyurusu, System.String[]

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 1-1'lik Fransa maçı sonrası düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.


Şenol Güneş, Fransa, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 için ihtimaller
Fransa Teknik Direktöründen Mert Günok'a övgü dolu sözler Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş ile ilgili tepki çeken eleştiri! Kaan Ayhan, Fransa'yı yine boş geçmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 01:26:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canlı yayın duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]