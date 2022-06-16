CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika
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CANLI YAYIN DUYURUSU

16.06.2022 10:42
CANLI YAYIN DUYURUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Makine Federasyonu tarafından düzenlenen "Makine Zirvesi 2022" programında konuşuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Makine Federasyonu tarafından düzenlenen "Makine Zirvesi 2022" programında konuşuyor. Canlı yayındayız.

DHA/ İSTANBUL


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'İnovasyonla Yerli Üretim ve Kobilerin Gücü Etkinliği' gerçekleştirildi 'İnovasyonla Yerli Üretim ve Kobilerin Gücü Etkinliği' gerçekleştirildi Bakan Varank, 'İnovasyonla Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü' etkinliğinde konuştu Açıklaması Bakan Varank, 'İnovasyonla Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü' etkinliğinde konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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