CANLI YAYIN DUYURUSU
6 saat önce
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:03 Kaynak: DHA
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyen grup, İBB binası önünde su zammını protesto etti İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı Şenol Güneş sarı kart gördü Basın mensupları Şenol Güneş'i ayakta alkışladı!