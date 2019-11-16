CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Enes Ünal'ın Andorra maçı öncesi düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Enes Ünal'ın Andorra maçı öncesi düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:31 Kaynak: DHA
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