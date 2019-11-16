CANLI YAYIN DUYURUSU
6 saat önce
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Enes Ünal'ın Andorra maçı öncesi düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:31 Kaynak: DHA
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Enes Ünal'ın Andorra maçı öncesi düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
A Milli Takım, EURO Elemeleri'nde evinde gol yemeyen tek takım oldu Şenol Güneş: Yarınki maçımızı kazanarak grubu iyi şekilde bitirmek istiyoruz Fenerbahçe, Obradovic'in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi vefat etti