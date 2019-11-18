CANLI YAYIN DUYURUSU

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Andorra müsabakasının ardından düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:47 Kaynak: DHA
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Andorra müsabakasının ardından düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
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