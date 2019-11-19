CANLI YAYIN DUYURUSU

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:07 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Okan Buruk'tan "Galatasaray'ın başına geçecek misiniz" sorusuna net yanıt! Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor Mehmetçik'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Cenk, Başakşehir idmanında Tottenham, Pochettino'nun görevine son verdi!