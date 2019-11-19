CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:07 Kaynak: DHA
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