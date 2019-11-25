CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce
Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement ve futbolcu Brandon Mechele'nin Galatasaray maçı öncesi düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:15 Kaynak: DHA
Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement ve futbolcu Brandon Mechele'nin Galatasaray maçı öncesi düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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