CANLI YAYIN DUYURUSU
6 saat önce
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve oyuncusu Umut Nayir'in düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:32 Kaynak: DHA
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve oyuncusu Umut Nayir'in düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Beşiktaş'ta gündem Guilherme! İlk görüşme geçen hafta yapıldı Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu! Asker selamı verdiği için eleştirilen Dybala'ya Merih Demiral'dan destek!