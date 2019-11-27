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CANLI YAYIN DUYURUSU

6 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve oyuncusu Umut Nayir'in düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve oyuncusu Umut Nayir'in düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Abdullah Avcı, Beşiktaş, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:32 Kaynak: DHA
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