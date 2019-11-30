CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF heyeti ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yapacağı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.

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UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF heyeti ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yapacağı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.


Şenol Güneş, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:24 Kaynak: DHA
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