CANLI YAYIN DUYURUSU
6 saat önce
UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF heyeti ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yapacağı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız. Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:24 Kaynak: DHA
Bakan Kasapoğlu: Milli Takımımıza inanıyoruz Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek? EURO 2020 kura çekiminin ardından Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor