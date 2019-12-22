CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce

Beşiktaşlı taraftarlar derbinin oynanacağı Kadıköy'e ulaştı.

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Beşiktaşlı taraftarlar derbinin oynanacağı Kadıköy'e ulaştı. Taraftarların otobüslerden inip stada girişlerini DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:00 Kaynak: DHA
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