CANLI YAYIN DUYURUSU

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Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç'ün Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:26 Kaynak: DHA
Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç'ün Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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