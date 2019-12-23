CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararlarıyla ilgili saat 14.00'te düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararlarıyla ilgili saat 14.00'te düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.


Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:51 Kaynak: DHA
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