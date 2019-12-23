CANLI YAYIN DUYURUSU

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararlarıyla ilgili saat 14.00'te düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:51 Kaynak: DHA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararlarıyla ilgili saat 14.00'te düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
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