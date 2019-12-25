CANLI YAYIN DUYURUSU

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Kulüpler Birliği'nin toplantısının ardından Başkan Mehmet Sepil'in açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:55 Kaynak: DHA
Kulüpler Birliği'nin toplantısının ardından Başkan Mehmet Sepil'in açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlıyoruz
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