CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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6 saat önce

Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık için İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenleniyor.

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Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık için İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Canlı yayındayız.

İstanbul DHA


Berkay Şahin, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:59 Kaynak: DHA
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