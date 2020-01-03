CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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6 saat önce
Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık için İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:59 Kaynak: DHA
Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık için İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Canlı yayındayız.
İstanbul DHA
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