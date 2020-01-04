CANLI YAYIN DUYURUSU

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7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılım sağladığı Kars Sarıkamış'ta Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışından DHA olarak CANLI yayındayız.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılım sağladığı Kars Sarıkamış'ta Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışından DHA olarak CANLI yayındayız


Mehmet Kasapoğlu, Sarıkamış, Kars, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:36 Kaynak: DHA
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