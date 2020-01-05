CANLI YAYIN DUYURUSU

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Fenerbahçe kafilesi, ikinci yarı kamp çalışmalarını yapmak üzere Antalya'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:48 Kaynak: DHA
Fenerbahçe kafilesi, ikinci yarı kamp çalışmalarını yapmak üzere Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'ndan DHA olarak CANLI yayındayız.
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