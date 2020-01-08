CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika
Son Dakika Spor CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika Spor

CANLI YAYIN DUYURUSU

6 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in Bursaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

CANLI YAYIN DUYURUSU, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in Bursaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Ersun Yanal, Bursaspor, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hüseyin Çimşir: Talisca'nın transferini hayal olarak görüyorum
Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:14 Fenerbahçe, Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor
23:13 Fenerbahçe, Falette'yi açıkladı - Son Dakika Spor
23:11 Darüşşafaka Tekfen 73-69 Dolomiti Energia - Son Dakika Spor
23:11 Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor
23:11 Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi... - Son Dakika Spor
22:21 Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 23:19:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]