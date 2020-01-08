CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in Bursaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:34 Kaynak: DHA
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in Bursaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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