CANLI YAYIN DUYURUSU

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Galatasaray'ın yeni transferi Jese Sekidika, Altay ile oynanan hazırlık maçı sonrası Antalya kampında açıklamalarda bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:03 Kaynak: DHA
Galatasaray'ın yeni transferi Jese Sekidika, Altay ile oynanan hazırlık maçı sonrası Antalya kampında açıklamalarda bulunuyor. DHA olarak CANLI yayındayız.
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