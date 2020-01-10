CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce

Galatasaray'ın yeni transferi Jese Sekidika, Altay ile oynanan hazırlık maçı sonrası Antalya kampında açıklamalarda bulunuyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi Jese Sekidika, Altay ile oynanan hazırlık maçı sonrası Antalya kampında açıklamalarda bulunuyor. DHA olarak CANLI yayındayız.


Galatasaray, Antalya, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:03 Kaynak: DHA
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