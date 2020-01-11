CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Canlı yayındayız.

İstanbul DHA


Mevlüt Çavuşoğlu, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:47 Kaynak: DHA
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