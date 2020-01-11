CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:47 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Canlı yayındayız.
İstanbul DHA
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