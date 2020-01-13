CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kulüp başkanlarının basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kulüp başkanlarının basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
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