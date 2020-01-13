CANLI YAYIN DUYURUSU

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kulüp başkanlarının basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kulüp başkanlarının basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız
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