CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul ve Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı ile ilgili açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul ve Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı ile ilgili açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mehmet Kasapoğlu, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:33 Kaynak: DHA
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