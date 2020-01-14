CANLI YAYIN DUYURUSU
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul ve Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı ile ilgili açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:33 Kaynak: DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul ve Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı ile ilgili açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Son Dakika Fenerbahçe Beko, ASVEL'i 86-64 yendi Juventus, Merih'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan'ı 88-68 mağlup etti Monaco, Younes Belhanda'ya talip oldu