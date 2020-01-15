CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. DHA olarak CANLI yayınlıyoruz


Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
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