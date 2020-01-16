CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda gündeme dair yapacağı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda gündeme dair yapacağı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız


Mehmet Kasapoğlu, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
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