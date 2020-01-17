CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce

Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı'nın son gününde kapanış töreni yapılıyor.

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Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı'nın son gününde kapanış töreni yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasından DHA olarak CANLI yayındayız


Mehmet Kasapoğlu, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:50 Kaynak: DHA
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