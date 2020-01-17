CANLI YAYIN DUYURUSU
6 saat önce
Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı'nın son gününde kapanış töreni yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:50 Kaynak: DHA
Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı'nın son gününde kapanış töreni yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasından DHA olarak CANLI yayındayız
Son Dakika Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu belli oldu