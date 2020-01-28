CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeyi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile beraberindeki heyet açıklamalarda bulunuyor.

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Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeyi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile beraberindeki heyet açıklamalarda bulunuyor. DHA olarak CANLI yayındayız


Mehmet Kasapoğlu, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
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