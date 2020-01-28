CANLI YAYIN DUYURUSU

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Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeyi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile beraberindeki heyet açıklamalarda bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeyi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile beraberindeki heyet açıklamalarda bulunuyor. DHA olarak CANLI yayındayız
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