CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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İTÜ öğretim üyeleri Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depreme ilişkin saha çalışmalarını değerlendiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:26 Kaynak: DHA
İTÜ öğretim üyeleri Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depreme ilişkin saha çalışmalarını değerlendiriyor. Canlı yayındayız.
İstanbul DHA
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