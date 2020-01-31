CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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6 saat önce

İTÜ öğretim üyeleri Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depreme ilişkin saha çalışmalarını değerlendiriyor.

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İTÜ öğretim üyeleri Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depreme ilişkin saha çalışmalarını değerlendiriyor. Canlı yayındayız.

İstanbul DHA


İstanbul Teknik Üniversitesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:26 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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