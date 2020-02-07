CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Pendik'te uçak kazasında yaralananları ziyaret ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:42 Kaynak: DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Pendik'te uçak kazasında yaralananları ziyaret ediyor. Canlı yayındayız.
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