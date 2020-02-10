CANLI YAYIN DUYURUSU

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Beşiktaşlı futbolcu Kevin-Prince Boateng antrenman sahasında basın mensuplarına konuşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:15 Kaynak: DHA
Beşiktaşlı futbolcu Kevin- Prince Boateng antrenman sahasında basın mensuplarına konuşuyor. DHA olarak CANLI yayındayız.
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