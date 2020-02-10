CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika
Son Dakika Spor CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika Spor

CANLI YAYIN DUYURUSU

6 saat önce

Beşiktaşlı futbolcu Kevin-Prince Boateng antrenman sahasında basın mensuplarına konuşuyor.

CANLI YAYIN DUYURUSU, System.String[]

Beşiktaşlı futbolcu Kevin- Prince Boateng antrenman sahasında basın mensuplarına konuşuyor. DHA olarak CANLI yayındayız.


Kevin Prince Boateng, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kasımpaşa maçında forma giyen Ryan Donk, 300 bin euro prim kazandı
Boateng: Beşiktaş'ta 3 yıl kalmak isterim Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor Sivas Barosu, hakem Halis Özkahya hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:50:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]