CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "8. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantı'sında konuşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "8. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantı'sında konuşuyor. Canlı yayındayız.
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