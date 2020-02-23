CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'daki Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakalarına yönelik Türkiye'nin alacağı tedbirler ve Van'ı etkileyen İran merkezli depremdeki son duruma ilişkin Kartal Devlet Hastanesi'nde açıklama yapıyor. Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:04 Kaynak: DHA
Son Dakika İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir, korkusu gerçekliğinden fazla CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı