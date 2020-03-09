CANLI YAYIN DUYURUSU

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Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'in açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:48 Kaynak: DHA
Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'in açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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