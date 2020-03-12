CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile düzenlenen milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin protokolünü DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile düzenlenen milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin protokolünü DHA olarak CANLI yayınlamaktayız


Mehmet Kasapoğlu, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:22 Kaynak: DHA
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