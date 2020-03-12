CANLI YAYIN DUYURUSU

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile düzenlenen milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin protokolünü DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile düzenlenen milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin protokolünü DHA olarak CANLI yayınlamaktayız



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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