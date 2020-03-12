CANLI YAYIN DUYURUSU

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile düzenlenen milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin protokolünü DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:22 Kaynak: DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile düzenlenen milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin protokolünü DHA olarak CANLI yayınlamaktayız
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