CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Corona Virüs (COVID 19) ile ilgili alınan yeni tedbirler hakkındaki açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Corona Virüs (COVID 19) ile ilgili alınan yeni tedbirler hakkındaki açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Mehmet Kasapoğlu, Koronavirüs, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:08 Kaynak: DHA
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