CANLI YAYIN DUYURUSU

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Corona Virüs (COVID 19) ile ilgili alınan yeni tedbirler hakkındaki açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:08 Kaynak: DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Corona Virüs (COVID 19) ile ilgili alınan yeni tedbirler hakkındaki açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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