CANLI YAYIN DUYURUSU

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:49 Kaynak: DHA
Son Dakika Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi Hollanda'da Kovid-19 oturumunda bayılan Sağlık Bakanı istifa etti