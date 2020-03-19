CANLI YAYIN DUYURUSU

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6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun koronavirüs toplantısının ardından yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun koronavirüs toplantısının ardından yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:02 Kaynak: DHA
Son Dakika Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti