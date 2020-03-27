CANLI YAYIN DUYURUSU

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın sosyal medya üzerinden yayınlanacak olan "Eşit Ağırlık" programındaki açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın sosyal medya üzerinden yayınlanacak olan "Eşit Ağırlık" programındaki açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:25 Kaynak: DHA
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